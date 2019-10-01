"الفيفا" يلزم كارديف دفع ستة ملايين يورو لنانت في قضية انتقال سالا

ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، نادي كارديف سيتي الويلزي المشارك في بطولة إنجلترا، بدفع ستة ملايين يورو لنادي نانت الفرنسي بدل انتقال الأرجنتيني الراحل إيميليانو سالا.

وقال "الفيفا" في بيانه أمس الاثنين، إن لجنة أوضاع اللاعبين توصلت إثر اجتماع عقدته في 25 سبتمبر الماضي، إلى أن على كارديف "دفع مبلغ ستة ملايين يورو هي الدفعة الأولى بموجب اتفاق الانتقال الذي توصل إليه الطرفان في 19 يناير 2019".

Cardiff set to pay full £15million for tragic Emiliano Sala after Fifa back French club Nantes | @MartinLiptonhttps://t.co/21Z6nHi1qT — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 30, 2019

وردا على سؤال بشأن ما تبقى من قيمة الانتقال، شدد "الفيفا" في رسالة لوكالة "فرانس برس" على أنه "لا يمكنه التعليق في هذه المرحلة على دفعات مستقبلية محتملة أو شروط أخرى في اتفاق الانتقال".

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن اللجنة "التي لم تغفل عن بالها أبدا الظروف المحددة والاستثنائية لهذا الوضع المأسوي خلال مناقشاتها بشأن النزاع القائم، امتنعت عن فرض تكاليف إجرائية على الأطراف المعنيين".

وكان نانت قد تقدم بشكوى أمام "الفيفا" في فبراير الماضي، إثر رفض كارديف الذي هبط في نهاية الموسم الماضي من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الإنجليزية الأولى، دفع قيمة صفقة انتقال سالا إلى صفوفه والبالغة 17 مليون يورو، بعدما لقي الأرجنتيني حتفه بسقوط الطائرة التي كانت تقله من نانت الفرنسية إلى العاصمة الويلزية، في 21 يناير.

وقضى سالا في سن الثامنة والعشرين مع الطيار ديفيد إيبوتسون الذي لم يعثر على جثته بعد، لدى تحطم طائرة صغيرة كانا على متنها، في بحر المانش، حين كان المهاجم في طريقه من نانت إلى كارديف بعد اتفاق على انتقاله مقابل صفقة قياسية للنادي الويلزي.

ودخل الناديان في تجاذب بشأن رسوم الصفقة، فيما أفاد مصدر مقرب من كارديف سيتي لوسائل إعلام إنجليزية، أن النادي لا يدين بشيء إلى نانت لأنه يعتبر العقد "لاغيا وباطلا".

المصدر: أ ف ب