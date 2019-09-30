أحرز القطري عبد الرحمن صامبا الميدالية البرونزية لسباق 400 م حواجز، الذي أقيم اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات اليوم الرابع من بطولة العالم لألعاب القوى والمقامة حاليا في الدوحة.

واحتل صامبا المركز الثالث بعد أن قطع مسافة السباق بزمن قدره (48.03) ثانية.

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بينما ذهبت الميدالية الذهبية للعداء النرويجي، كريستيان وارهولم، الذي سجل زمنا قدره (47.42) ثانية، ليحتفظ بلقب بطل العالم، ويحقق الفوز في آخر 14 سباقا له.

أما الميدالية الفضية فقد كانت من نصيب الأمريكي، راي بينجامين، الذي قطع مسافة السباق بزمن قدره (47.66) ثانية.

وحصد عبد الرحمن صامبا بذلك الميدالية الأولى للمنتخب القطري في البطولة.

المصدر: وكالات