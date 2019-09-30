لا غالب ولا مغلوب في "موقعة" الشياطين الحمر و"المدفعجية"

ساد التعادل الإيجابي (1-1) قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بين مانشستر يونايتد وضيفه آرسنال، التي جمعتهما اليوم الاثنين، على ملعب "أولد ترافورد".

وضع اللاعب الاسكتلندي الشاب، سكوت ماكتوميناي (22 عاما)، "الشياطين الحمر" في المقدمة بهدف سجله، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

ورد عليه المهاجم الغابوني، بيير إيميريك أوبامياتغ، بهدف التعادل لآرسنال "المدفعجية"، بحلول الدقيقة 58 من زمن اللقاء.

واكتفى كل من الفريقين بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل، فقد رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى تسع نقاط وتراجع إلى المركز العاشر في جدول ترتيب "البريمير ليغ".

بينما يحتل آرسنال المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

المصدر: وكالات