مونديال قطر لأم الألعاب.. النجمة الروسية لاسيتسكيني تحقق إنجازا تاريخيا (فيديو)

أحرزت النجمة الروسية، ماريا لاسيتسكيني، الميدالية الذهبية لمسابقة الوثب العالي للسيدات، وذلك في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

واجتازت ماريا لاسيتسكيني العارضة وهي على ارتفاع (204 سم) في المحاولة الأولى، لتتفوق بفارق المحاولات على صاحبة الميدالية الفضية، جارتها الأوكرانية، ياروسلافا موغوجيخ، التي اجتازت الارتفاع ذاته.

Ласицкене – чемпионка мира в прыжках в высоту. Просто лучшая 😍



А так выглядела золотая попытка 🏆https://t.co/qZ0u9QY6JNpic.twitter.com/Cvgh3Kf1qw — Матч ТВ (@MatchTV) 30 сентября 2019 г.

أما الميدالية البرونزية فقد ذهبت إلى الأمريكية، فاشتي كونينغهام، التي اجتازت العارضة وهي على علو مترين.

وأصبحت ماريا لاسيتسكيني (26 عاما) بذلك أول رياضية في التاريخ تحرز لقب بطلة العالم ثلاث مرات في هذه المسابقة، بعد عام 2015 في بكين، و2017 في لندن.

المصدر: "vesti.ru"