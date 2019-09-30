مغنية مثيرة للجدل: سأقدم عرضا لمالك سبارتاك موسكو لن يستطيع رفضه

دعت المغنية الروسية، ناتاليا فينوكوروفا، ومشجعة فريق سبارتاك موسكو لكرة القدم، مالك النادي ليونيد فيدون لإعادة الإيطالي، ماسيمو كاريرا، ليتولى من جديد مهمة تدريب الفريق.

وقالت المغنية، قائدة فرقة "Wine Smoke"، المثيرة للجدل: "سأقدم له (لمالك النادي) عرضا لا يمكنه رفضه"، لكنها لم تحدد بالضبط ما ستقدمه لفيدون.

واشتهرت الممثلة والمغنية ناتاليا فينوكوروفا من خلال مشروع "WineSmoke" عبر شبكة الإنترنت بنشرها مقاطع فيديو استفزازية مثل "اخلع السروال" وغيره.

وأعلنت إدارة سبارتاك موسكو، أمس الأحد، قبولها استقالة مدرب الفريق أوليغ كونونوف التي قدمها فور هزيمة الفريق على أرضه أمام أرينبورغ (1-2)، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الروسي الممتاز، وإسناد مهمة تدريب الفريق وتهيئته ضمن الجولة القادمة أمام كراسنودار في السادس 6 من أكتوبر المقبل، لمساعده سيرغي كوزنيتسوف (37 عاما).

Олег Кононов покидает «Спартак»



Руководство ФК «Спартак-Москва» приняло отставку Олега Кононова, который сразу после матча против «Оренбурга» подал заявление об увольнении с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды. https://t.co/VSZVXo1mW4pic.twitter.com/JNe6qb2uTm — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 29 сентября 2019 г.

يذكر أن ماسيمو كاريرا قاد سبارتاك موسكو في الموسم (2016-2017) إلى التتويج بلقب بطل الدوري الروسي الممتاز، وذلك لأول مرة منذ 16 عاما، والعاشر في تاريخه.

المصدر: وكالات