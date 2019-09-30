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تطور جديد في أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. الفريق المصري لم يتأهل

الرياضة

تطور جديد في أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون.. الفريق المصري لم يتأهل
تطور جديد في أزمة مباراة الزمالك وجنيراسيون "المنسحب"
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أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم، بيانا جديدا، بشأن مباراة الزمالك المصري وجينيراسيون السنغالي، التي كان مقررا إقامتها أمس الأحد في إطار الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وأكد الاتحاد الإفريقي في بيانه، أنه سيعيد النظر في أحداث مباراة الزمالك وجينيراسيون من جديد، حيث قال: "يراقب الاتحاد الإفريقي عن قرب الموقف بخصوص مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من دوري الأبطال 2019/20 بين الزمالك وجينيراسيون فوت، والتي كان من المقرر إقامتها بنهاية الأسبوع".

وتابع البيان: "جهات الاتحاد الإفريقي المعنية وممثليه يقومون حاليا بدراسة الموقف، وسيتم إصدار المزيد من المعلومات في الوقت المناسب".

وانسحب جينيراسيون من لقاء العودة أمام الزمالك، بعدما رفض التعديل الذي أصدره الاتحاد الإفريقي يوم الجمعة الماضي، بتأجيل المباراة 24 ساعة ونقلها من ملعب "بتروسبورت" إلى برج العرب لأسباب أمنية.

 المصدر: وكالات

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