لاعبة إنجليزية تنفذ ركلة ركنية بطريقة غريبة (فيديو)

تابعت الجماهير التي احتشدت في المدرجات لمشاهدة مباراة ويستهام وتوتنهام ضمن دوري الدرجة الممتازة الإنجليزي لكرة القدم للسيدات، واحدة من أسوأ الحالات في تنفيذ الركلات الركنية.

وفي الوقت الإضافي من الشوط الأول، تحصل فريق توتنهام على ضربة ركنية، فتكفلت إحدى لاعبات الفريق بتنفيذها.

وقامت اللاعبة (لم يتسن لنا التعرف على اسمها)، بإبعاد أحد الكراسي المخصصة للمصورين من قرب نقطة تنفيذ الضربة الركنية، ثم وضعت الكرة في المكان الصحيح، لكنها نفذت الضربة بطريقة غريبة، حتى أن الكرة لم تصل إلى منطقة جزاء ويستهام، حيث سددتها مباشرة إلى خارج الملعب، ليعلن الحكم بعدها نهاية الشوط الأول، ومنح الاستراحة للاعبات الفريقين.

وانتهت المواجهة بفوز سيدات توتنهام بثنائية نظيفة، حيث احتللن المركز الثالث في جدول الترتيب، فيما تتموقع سيدات ويستهام في المركز السادس.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة ويستهام وتوتنهام، حضرها نحو 24 ألف متفرج، وهو عدد كبير في مباريات السيدات.

المصدر: eurosport.ru