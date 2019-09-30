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مونديال ألعاب القوى.. الروسية سيدوروفا تحصد ذهبية مسابقة القفز بالزانة

الرياضة

مونديال ألعاب القوى.. الروسية سيدوروفا تحصد ذهبية مسابقة القفز بالزانة
Sputnik
مونديال ألعاب القوى.. الروسية سيدوروفا تحصد ذهبية مسابقة القفز بالزانة
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انتزعت الروسية أنجيليكا سيدوروفا لبلادها الميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بفوزها أمس بمسابقة القفز بالزانة.

وتصدرت سيدوروفا ترتيب المسابقة بعد تجاوزها العارضة على ارتفاع 4.95 متر، تاركة المركز الثاني والميدالية الفضية للأمريكية ساندي موريس، التي سجلت 4.90 متر، بينما كانت الميدالية البرونزية من نصيب البطلة الأولمبية وحاملة اللقب اليونانية كاترينا ستيفانيدي، التي حلت ثالثة بـ4.85 متر.

وهذه الميدالية الذهبية الأولى للنجمة الروسية البالغة 28 عاما في تاريخ مشاركاتها في بطولة العالم لألعاب القوى.

تجدر الإشارة إلى أن الرياضيين الروس، يشاركون في بطولة العالم الحالية في الدوحة، تحت علم محايد لإيقاف اتحاد بلادهم.

 المصدر: matchtv.ru

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