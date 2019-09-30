مونديال ألعاب القوى.. الروسية سيدوروفا تحصد ذهبية مسابقة القفز بالزانة
انتزعت الروسية أنجيليكا سيدوروفا لبلادها الميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بفوزها أمس بمسابقة القفز بالزانة.
وتصدرت سيدوروفا ترتيب المسابقة بعد تجاوزها العارضة على ارتفاع 4.95 متر، تاركة المركز الثاني والميدالية الفضية للأمريكية ساندي موريس، التي سجلت 4.90 متر، بينما كانت الميدالية البرونزية من نصيب البطلة الأولمبية وحاملة اللقب اليونانية كاترينا ستيفانيدي، التي حلت ثالثة بـ4.85 متر.
#رياضة | #قطر— الراية القطرية (@alraya_n) September 29, 2019
حققت الروسية أنجيليكا سيدوروفا التي تشارك تحت علم محايد لايقاف اتحاد بلادها ذهبية سباق القفز بالزانة للسيدات، محققه ارتفاع 4.95 متر، في #بطولة_العالم_لألعاب_القوى#الدوحة2019. #IAAFDoha2019#AthleticsWorldChamps#جريدة_الراية_القطريةpic.twitter.com/KzFjdvLLle
وهذه الميدالية الذهبية الأولى للنجمة الروسية البالغة 28 عاما في تاريخ مشاركاتها في بطولة العالم لألعاب القوى.
تجدر الإشارة إلى أن الرياضيين الروس، يشاركون في بطولة العالم الحالية في الدوحة، تحت علم محايد لإيقاف اتحاد بلادهم.
المصدر: matchtv.ru