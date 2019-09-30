انتفاضة إشبيلية تحرم ريال سوسيداد من صدارة "الليغا" (فيديو)

انتفض إشبيلية بعد التعرض لهزيمتين متتاليتين، ليفوز 3-2 على ضيفه ريال سوسيداد أمس، ويحرمه من فرصة تصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وخسر إشبيلية على أرضه أمام ريال مدريد الأسبوع الماضي، ثم أهدر تقدمه بهدفين وخسر 3-2 أمام إيبار يوم الخميس، كما بدأت الأمور بشكل سيىء عندما سجل ميكل أويارزابال هدف التقدم لسوسيداد، في الدقيقة الرابعة بعد تمريرة متقنة من عدنان يانوزاي.

وأدرك الفريق الأندلسي التعادل بتسديدة رائعة من نوليتو في الدقيقة 18، ثم تقدم في بداية الشوط الثاني عندما توغل لوكاس أوكامبوس داخل منطقة الجزاء من ناحية اليمين ثم سدد داخل المرمى.

وحسم فرانكو فاسكيز، فوز إشبيلية بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 80، رغم أن سوسيداد قلص الفارق بعد سبع دقائق بواسطة بورتو.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 13 نقطة من سبع مباريات، ويحتل المركز السادس، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر، بينما يأتي سوسيداد في المركز الخامس وله 13 نقطة أيضا.

المصدر: وكالات