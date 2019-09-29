ليستر سيتي يكتسح نيوكاسل بخماسية وينتزع المركز الثالث في "البريميرليغ"

اكتسح ليستر سيتي ضيفه نيوكاسل بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأنهى ليستر سيتي الشوط الأول متقدما بهدف دون رد سجله البرتغالي ريكاردو بيريرا في الدقيقة 16، والذي شهد طرد لاعب نيوكاسل إسحاق هايدن في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني أكد ليستر تفوقه بتسجيله 4 أهداف، بدأها جيمس فاردي في الدقيقة 54، قبل أن يضيف باول دوميت لاعب ليستر سيتي هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 57.

وعاد جيمس فاردي وسجل الهدف الثاني له والرابع لليستر في الدقيقة 64، فيما اختتم النيجيري ويلفريد نديدي خماسية أصحاب الأرض في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز، رفع ليستر سيتي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث، في حين توقف رصيد نيوكاسل عند 5 نقاط في المركز الـ19 على جدول ترتيب "البريميرليغ".

المصدر: وكالات