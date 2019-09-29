سبارتاك موسكو يقيل مدربه بعد الخسارة الرابعة على التوالي (فيديو)

أعلنت إدارة سبارتاك موسكو قبولها استقالة مدرب الفريق أوليغ كونونوف التي قدمها فور خسارة الفريق اليوم الأحد على أرضه أمام أرينبورغ 1-2 ضمن الجولة الـ11 من الدوري الروسي الممتاز.

وأعلن سبارتاك أن سيرغي كوزنيتسوف سيتولى تدريب الفريق وتهيئته للمواجهة القادمة أمام كراسنودار في الـ6 من أكتوبر المقبل ضمن الجولة الـ12 من عمر الدوري.

Олег Кононов покидает «Спартак»



Руководство ФК «Спартак-Москва» приняло отставку Олега Кононова, который сразу после матча против «Оренбурга» подал заявление об увольнении с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды. https://t.co/VSZVXo1mW4pic.twitter.com/JNe6qb2uTm — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 29, 2019

وخسارة سبارتاك اليوم هي الرابعة على التوالي في الدوري.

سجل للضيوف كل من أندريه ماليخ والصربي جورجي ديسبوتوفيتش في الدقيقتين 45 و63، فيما سجل هدف سبارتاك الوحيد الباراغوياني لورينزو ميلغاريجو في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

ولعب أرينبورغ بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 70 بعد تلقي لاعبه الكرواتي دانيل ميسيتش البطاقة الحمراء.

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وبهذه الخسارة، تجمد رصيد سبارتاك عند 14 نقطة في المركز التاسع، فيما رفع أرينبورغ رصيده إلى 11 نقطة في المركز الـ12 على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: rsport.ria.ru