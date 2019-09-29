برشلونة يخطط لخطف دي ليخت من "السيدة العجوز" في الميركاتو الشتوي
ذكر تقرير إيطالي اليوم الأحد أن نادي برشلونة الإسباني يخطط للتعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت، المنتقل حديثا إلى يوفنتوس الإيطالي قادما من أياكس أمستردام الهولندي.
وحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن برشلونة أعرب عن أسفه للسماح لقائد أياكس السابق بالانضمام إلى يوفنتوس، وقام بالاتصال بوكيل أعماله مينو رايو للتوصل إلى صفقة لانتقال اللاعب لصفوف النادي الكتالوني في يناير المقبل.
Report: Barcelona eye Juve’s De Ligt in January https://t.co/6PY5Fup9TRpic.twitter.com/EwMYoaVbtM— CalcioMercato (En) (@CmdotCom_En) September 29, 2019
ويعاني برشلونة من خلل دفاعي كبير هذا الموسم من جانب الثنائي كليمنت لينغليت وجيرارد بيكيه، بالإضافة إلى إصابات صامويل أومتيتي المتكررة.
وارتبط دي ليخت بالانتقال إلى صفوف برشلونة خلال الصيف الماضي، لكنه قرر في نهاية المطاف الانضمام إلى "السيدة العجوز"، مقابل 75 مليون يورو.
المصدر: calciomercato.com