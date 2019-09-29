تداول العديد من عشاق كرة المضرب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق حادثة تحرش "نادرة" خلال بطولة فلورينتسا الإيطالية ضمن سلسلة التحدي للرجال 2019.

وقام جانلوكا موسكاريلا الحكم الرئيسي للقاء البرتغالي بيدرو سوزا والإيطالي إنريكو ديلا فال خلال المباراة التي جمعتهما في الـ26 من سبتمبر الجاري ضمن دور الـ32 من البطولة، بالتحرش بإحدى الفتيات التي تقوم بجمع الكرات أثناء المباراة، وقال لها: "أنت رائعة ومثيرة للغاية، إنه يوم حار، هل تشعرين بالحر؟".

ولم يكتف الحكم "غريب الأطوار" بفعلته هذه، بل قام بتقديم نصائح لبيدرو سوزا عندما طلب منافسه استراحة لدخول الحمام بعد انتهاء المجموعة الأولى، حيث قال له: "هيا بيدرو، واصل تركيزك، دقيقتين وتنتهي المباراة. اليوم حار للغاية، يجب أن ينتهي هذا اللقاء بنتيجة 6-1 و6-1، ما بك كان لديك 45 فرصة لكسر إرساله، أنا رجل كبير بالسن وأتواجد في الملعب منذ ساعتين، هيا أنهي المباراة بسرعة".

ويبدو أن موسكاريلا لم يكن يعلم بأن هناك كاميرا تقوم بنقل حي مباشر لأحداث اللقاء وبأن "الميكروفون" مفعل.

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يذكر أن المباراة انتهت لصالح بيدرو سوزا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 7-5 و4-6 و6-4.

ويقوم موسكاريلا بالتحكيم في بطولات رابطة كرة المضرب للمحترفين منذ عام 2010، ويحمل الشارة الذهبية التي تؤهله للتحكيم في البطولات الأربع الكبرى في عالم الكرى الصفراء.

المصدر: eurosport.ru