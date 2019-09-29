سيدات روسيا يحرزن الميدالية البرونزية لكأس العالم لكرة الطائرة (فيديو)

أحرز المنتخب الروسي المركز الثالث في نهائيات كأس العالم لكرة الطائرة للسيدات 2019 التي استضافتها اليابان بالفترة بين 14 و29 سبتمبر الجاري.

وتمكن المنتخب الروسي من حسم الميدالية البرونزية لمصلحته بفوزه على نظيره الكيني بثلاث مجموعات نظيفة، بواقع: 25-16 و25-21 و25-22.

فيما توّج باللقب والميدالية الذهبية المنتخب الصيني، وبالميدالية الفضية المنتخب الأمريكي.

Kenya 🇰🇪 also did very well in the 3rd set, but it wasn’t enough to keep Russia 🇷🇺 away from the win! Final score 3-0 (25-16, 25-21, 25-22)#FIVBWorldCup LIVE & replays on https://t.co/h8HflqMzDF

All World Cup info in https://t.co/fajcqoKE3N@RusVolleyTeampic.twitter.com/Jx7nBLpckb — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 28, 2019

وهذه الميدالية هي الأولى للمنتخب الروسي للسيدات في بطولة العالم منذ 20 عاما، وتحديدا منذ فضية بطولة العالم 1999 والتي أقيمت في اليابان أيضا، وتوّج المنتخب الكوبي يومها بالميدالية الذهبية.

After a firm start, Russia 🇷🇺 had to work to break a resilient Kenya 🇰🇪 and here are some #Highlights from the match!#FIVBWorldCup LIVE & replays on https://t.co/h8HflquYf5

All World Cup info in https://t.co/fajcqp2eVl@RusVolleyTeampic.twitter.com/0nXDzgEmpV — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 28, 2019

وأقيمت البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة بمشاركة 12 منتخبا، وحققت المنتخبات الثلاثة المتوجة النتائج التالية:

1- المنتخب الصيني 32 نقطة من 11 فوزا

2- المنتخب الأمريكي 28 نقطة من 10 انتصارات

3- المنتخب الروسي 23 نقطة من 8 انتصارات.

المصدر: sport-express.ru