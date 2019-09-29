هاميلتون يتوج بسباق جائزة روسيا الكبرى وينهي سلسلة انتصارات فيراري

فاز البريطاني لويس هاميلتون بجائزة روسيا الكبرى ببطولة العالم فورمولا 1 للسيارات، بعد أن هيمن مرسيدس على أول مركزين الأحد على حلبة سوتشي.

واحتل الفنلندي فالتيري بوتاس زميل هاميلتون وأقرب منافسيه المركز الثاني ونال هاميلتون بطل العالم نقطة إضافية لتسجيله أسرع لفة، لينهي صحوة فيراري ويوسع الفارق إلى 73 نقطة قبل 5 سباقات على النهاية.

وحقق البريطاني فوزه التاسع هذا الموسم ورقم 82 خلال مسيرته.

THAT. WAS. CLOSE! 😲



Lewis Hamilton had to swerve at speed to avoid Alex Albon!#RussianGP 🇷🇺 #F1pic.twitter.com/MeefhfCzTU — Formula 1 (@F1) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩

وجاء شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الثالث بعد أوامر مبكرة مثيرة للجدل من فريقه لزميله سيباستيان فيتل الذي أدى انسحابه في اللفة 28 من إجمالي 53 لنزول سيارة الأمان وتعزيز صدارة هاميلتون.

وفاز فيراري في السباقات الثلاثة الماضية، لكن مرسيدس حافظ على سجله الخالي من الهزائم في روسيا منذ أول سباق في سوتشي عام 2014.

المصدر: رويترز