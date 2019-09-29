تسيسكا موسكو يقسو على أورال بثلاثية في الدوري الروسي (فيديو)

استعاد تسيسكا موسكو صدارة الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه أورال 3-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الـ11 من المسابقة.

وسجل ثلاثية الضيوف كل من الآيسلنديان، هوردور ماغنيسون وأرنور سيغوردسون، والسلوفيني ياكا بيول في الدقائق 17 و57 و66 على الترتيب.

وهذا الفوز، هو الخامس لتسيسكا موسكو على التوالي ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد أورال عند 14 نقطة في المركز السادس على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

⚽️ ЦСКА разгромил "Урал" в 11-м туре и возглавил турнирную таблицуhttps://t.co/lpASntkil3pic.twitter.com/mzCDAYNAMg — РИА Новости Спорт (@rsportru) September 29, 2019

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المصدر: rsport.ria.ru