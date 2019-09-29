بالفيديو.. تصرف غريب من مودريتش قبل النزول إلى الملعب في ديربي مدريد

لفت الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الأنظار بتصرف غريب، أثناء استعداده لنزول أرضية الملعب في مواجهة الجار اللدود أتلتيكو، التي انتهت بالتعادل السلبي السبت.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مودريتش العائد من الإصابة، وهو يقبل "واقي الساق" قبل نزوله بديلا لفيدريكو فالفيردي في الشوط الثاني، مما أثار الفضول لمعرفة السر وراء هذا التصرف الغريب..

وتبين لاحقا أن واقي الساق يحمل صورة زوجة وأطفال الفائز بالكرة الذهبية العام الماضي، واعتاد على تقبيلها قبل أي مباراة.

Modric has the picture of his family on his shin pads and kissed everyone before being subbed on 😍 pic.twitter.com/rpkUxR59k0 — ً (@SabesLasVibras) ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩

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ويرتبط واقي الساق بذكريات الطفولة في حياة النجم الكرواتي، حيث كان يرتدي في صغره واقيا خشبيا صنعه له والده بسبب ظروف الفقر.

المصدر: "تويتر"