بوفون يدخل التاريخ ويحطم رقما قياسيا مع "السيدة العجوز"

حطم المخضرم جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس رقم أسطورة نادي ميلان باولو مالديني، في عدد المباريات التي خاضها بقميص الأندية التي لعب لها في الدوري الإيطالي.

وشارك بوفون، في التشكيل الأساسي في مباراة فريقه أمام سبال، التي أقيمت السبت على ملعب "أليانز ستاديوم" بتورينو، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وبهذه المباراة، وحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن الحارس البالغ 41 عاما قد وصل إلى المباراة رقم 903 مع الأندية ليصبح اللاعب الإيطالي الأكثر مشاركة في المباريات على مستوى الفرق بالتاريخ.

Immenso.

Quella di oggi è stata la presenza numero 903 per @gianluigibuffon in carriera con i club in tutte le competizioni, superato Paolo Maldini (902).#SUPERG1G1#JuveSPALpic.twitter.com/d8eINpRjK9 — JuventusFC (@juventusfc) ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩

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وعلى عكس مالديني الذي لعب كل مبارياته بألوان قميص ميلان، خاض بوفون 220 مباراة مع بارما و657 مواجهة مع السيدة العجوز و26 لقاء مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال الحارس المتوج بكأس العالم مع منتخب بلاده عام 2006 عن هذا الرقم قائلا: "أنا سعيد جدا بهذا الرقم، خاصة وأنني أقترب من الـ42 عاما".

وشارك صاحب الـ41 عاما للمرة الأولى في الدوري الإيطالي بشهر نوفمبر 1995 ضد ميلان بقميص بارما في لقاء انتهى بالتعادل السلبي.

المصدر: وكالات