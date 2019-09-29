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ثانيتان فقط أبعدتا بيكيلي عن الرقم القياسي العالمي بماراثون برلين (فيديو)

الرياضة

ثانيتان فقط أبعدتا بيكيلي عن الرقم القياسي العالمي بماراثون برلين (فيديو)
Reuters Fabrizio Bensch
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تمكن الأثيوبي كينينيسا بيكيلي بطل الأولمبياد والعالم سابقا من العودة والفوز في ماراثون برلين الأحد مسجلا ثاني أسرع زمن على الإطلاق بفارق ثانيتين فقط عن الرقم القياسي العالمي.

وأنهى بيكيلي، الفائز في برلين عام 2016 وحامل الرقم القياسي العالمي في سباقي 5 آلاف و10 آلاف متر، الماراثون بعد ساعتين ودقيقة واحدة و41 ثانية بفارق طفيف عن الرقم القياسي العالمي للكيني إيليود كيبتشوجي.

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وغاب كيبتشوجي، الذي حقق الرقم القياسي العالمي في برلين العام الماضي، عن الماراثون في ظل استعداداته لتحقيق زمن يقل عن ساعتين في فيينا يوم 12 أكتوبر المقبل.

المصدر: "رويترز"

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