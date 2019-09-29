 
مباشر

الأمطار تغير مسار سباق بطولة العالم للدراجات

الرياضة

الأمطار تغير مسار سباق بطولة العالم للدراجات
Globallookpress Panoramic
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mgsn

قلص منظمو بطولة العالم للدراجات في يوركشير المسافة المخصصة لسباق الرجال على الطريق، وأعادوا ترسيم مساره، بسبب الأمطار الغزيرة التي عصفت بمنطقة السباق.

وأوضح المنظمون أن القرار اتخذ بعد استشارة الاتحاد الدولي للدراجات، حيث لن يمر السباق بمناطق بينبريدج وهوس وباترتابس وموكر وجانرسايد وريث وجرينتون مور مع إضافة لفتين في حلبة هاروجيت.

وأضافوا: "نشعر بإحباط كبير متعاطفين مع سكان المناطق التي لن يمر بها السباق بعد أن خططوا لاحتفاليات بالتزامن مع سباق اليوم... نأسف للغاية".

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

البيت الأبيض يقيّد الوصول لمكالمات ترامب