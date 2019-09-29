بيكهام ينتقل إلى عالم وكلاء لاعبي كرة القدم

ذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن النجم ديفيد بيكهام بدأ خطواته للانضمام إلى عالم وكلاء أعمال اللاعبين.

ولا يمتلك بيكهام الذي اعتزل اللعب عام 2013، حتى الآن رخصة للعمل وكيلا، لكنه سيتعاون مع صديقه ديف غاردنر المدرج في قائمة وكلاء كرة القدم الرسمية ونيكولا هوسون رئيس سابق للعلاقات العامة.

ونُسب إلى قائد منتخب إنجلترا السابق تورطه في انتقال ليروي ساني المحتمل إلى بايرن ميونيخ الصيف الماضي.

David Beckham set to move into football agency - with Mason Greenwood a potential target https://t.co/Hhb7Y0oJ5ppic.twitter.com/obrSfaEqJh — Football Headlines (@foothlines) ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩

ووفقا لنفس الصحيفة فإن بيكهام وشريكيه يريدون تطوير قاعدة العملاء، والبداية ستكون مع ميسون غرينوود اللاعب الصاعد في صفوف مانشستر يونايتد

فيما قام برينان جونسون ، لاعب نادي نوتنجهام فورست، بنشر صورة مع بيكهام الأسبوع الماضي قبل أيام من توقيع العقد الجديد.

المصدر: mirror.co.uk