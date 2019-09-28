بطولة العالم لألعاب القوى.. كولمان يتوّج بذهبية سباق 100م (فيديو)

أحرز الأمريكي كريستيان كولمان ذهبية سباق الـ100 متر في بطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة لغاية الـ6 من أكتوبر المقبل.

وقطع البطل الأمريكي البالغ من العمر 23 عاما، مسافة السباق، الذي يطلق على الفائز به أسرع رجل في العالم، بزمن وقدره 9.76 ثانية، وجاء خلفه مواطنه جاستن غاتلين بـ 9.89 ثانية وهو حامل اللقب في لندن 2017، ثم الكندي آندريه دي غراسي ثالثا بـ 9.90.

World's fastest man, enter @__coleman 🇺🇸



Coleman is now the new World Champion of the Men's 100m with a world leading time of 9.76 🔥🔥#WorldAthleticsChampspic.twitter.com/zrcycRTrex — IAAFDoha2019 (@IAAFDoha2019) September 28, 2019

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وبات كولمان بهذا التوقيت، سادس أسرع عداء على مر الأزمنة في هذه المسافة التي تعتبر جوهرة بطولة العالم لألعاب القوى ودورة الألعاب الأولمبية.

وقال كولمان حامل الرقم القياسي في سباق 60 م داخل قاعة: "أنا متواضع، وأنا هنا من أجل الألقاب.. إنه توقيت مدهش، فهو رقم قياسي شخصي لي. أعتقد أن حدودي هي السماء وأعتقد بأنه ما زال أمامي الكثير للعمل على تحسينه وبالتالي أستطيع مواصلة تحسين رقمي".

وحقق كولمان انطلاقة قوية ووجد نفسه في المقدمة بعد 20 مترا ليجتاز خط النهاية رافعا يديه إلى السماء محققا أفضل رقم شخصي له والأفضل هذا العام.

وكان كولمان الوحيد الذي نزل تحت حاجز الـ10 ثوان مرتين في التصفيات وفي السباق النهائي من بين المشاركين الثمانية.

وسجل كولمان 9.86 ثانية و9.85 ثانية و9.81 ثانية في مطلع الموسم الحالي، قبل أن يحصد المركز الأول في التجارب الأمريكية المؤهلة إلى الدوحة مسجلا 9.99 ثانية.

المصدر: أ ف ب