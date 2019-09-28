لوكوموتيف موسكو يتغلب على زينيت ويشاركه صدارة الدوري الروسي (فيديو)

تغلب لوكوموتيف موسكو على ضيفه زينيت بطرسبورغ بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ11 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة لاعب لوكوموتيف، البولندي غريغورز كريتشوياك في الدقيقة 48 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع لوكوموتيف رصيده إلى 23 نقطة متقاسما صدارة الدوري الروسي مع كل من زينيت، وروستوف الذي فاز في وقت سابق اليوم على دينامو موسكو بثلاثية نظيفة.

المصدر: sportbox.ru