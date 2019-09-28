بالفيديو.. فرحة عارمة لطفل بعد حصوله على قميص "الفرعون" صلاح

أهدى الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي قميصه لأحد مشجعيه الأطفال بعد انتهاء مباراة فريقه مع شيفيلد يونايتد اليوم السبت ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهرت معالم السعادة العامرة على وجه الطفل بعد حصوله على قميص صلاح هداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الأخيرين.

🎥| محمد صلاح قام بإهداء قميصه لـ طفل صغير بعد المباراة #SHULIVpic.twitter.com/lil8uz2Og2 — #الدوري_الانجليزي (@Silvr_EPL) September 28, 2019

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يذكر أن المباراة انتهت بفوز ليفربول بهدف دون رد سجله الهولندي جورجينيو فينالدوم في الدقيقة الـ70 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة، بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب والذي يحل ضيفا ثقيلا على إيفرتون في وقت لاحق اليوم، فيما توقف رصيد شيفيلد عند 8 نقاط في المركز العاشر على جدول ترتيب "البريميرليغ".

المصدر: وكالات