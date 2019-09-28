 
مباشر

بالفيديو.. فرحة عارمة لطفل بعد حصوله على قميص "الفرعون" صلاح

الرياضة

بالفيديو.. فرحة عارمة لطفل بعد حصوله على قميص
Globallookpress Matt Wilkinson via www.imago-ima /Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mgq1

أهدى الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي قميصه لأحد مشجعيه الأطفال بعد انتهاء مباراة فريقه مع شيفيلد يونايتد اليوم السبت ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهرت معالم السعادة العامرة على وجه الطفل بعد حصوله على قميص صلاح هداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الأخيرين.

إقرأ المزيد
هدف يتسلل بين الرجلين وينقذ ليفربول من مصيدة شيفيلد يونايتد (فيديو)
هدف يتسلل بين الرجلين وينقذ ليفربول من مصيدة شيفيلد يونايتد (فيديو)

يذكر أن المباراة انتهت بفوز ليفربول بهدف دون رد سجله الهولندي جورجينيو فينالدوم في الدقيقة الـ70 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة، بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب والذي يحل ضيفا ثقيلا على إيفرتون في وقت لاحق اليوم، فيما توقف رصيد شيفيلد عند 8 نقاط في المركز العاشر على جدول ترتيب "البريميرليغ".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شقة "إيبستين" في باريس.. ماذا تحتوي "شقة الأسرار"؟