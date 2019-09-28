بالفيديو.. نانت يزيد خيبات ليون وينتزع صدارة الدوري الفرنسي مؤقتا

تغلب نانت على مضيفه ليون 1-0 السبت في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، وانتزع صدارة المسابقة مؤقتا.

ويعود الفضل بفوز نانت إلى صامويل موتوسامي، خريج مدرسة ليون، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 58 عندما انفرد بالحارس البرتغالي أنطوني لوبيش فحاول الظهير الأيسر البرازيلي فرناندو مارشال إبعاد الكرة فارتطمت بقدم مهاجم نانت وتجاوزت خط المرمى.

ليتم تأكيد الهدف بتقنيتي تكنولوجيا خط المرمى والمساعدة بالفيديو.

¡ESTAS LOCO CHAVAL 🔥!



Gran pase de Cristian Benavente para el único gol del partido que le sirvió al FC Nantes para ubicarse en la cima de la #Ligue1 de Francia.

pic.twitter.com/TBLa4Aky58 — Guerreros Peruanos (@PeruanosInfo) ٢٨ سبتمبر ٢٠١٩

وحقق نانت فوزه الرابع هذا الموسم مقابل تعادل وخسارة فرفع رصيده إلى 16 نقطة، متقدما مؤقتا بفارق نقطة واحدة على باريس سان جيرمان وأنجيه اللذين يلعبان لاحقا.

فيما تابع ليون نتائجه المخيبة في الآونة الأخيرة وفشل للمباراة السابعة تواليا في مختلف المسابقات في تحقيق الفوز والسادسة تواليا في الدوري، وتجمد رصيد ليون عند 9 نقاط في المركز الـ11 بانتظار نتائج باقي مباريات المرحلة.

المصدر: "أ ف ب"