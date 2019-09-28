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الروسي تشيريشيف يقود "الخفافيش" لإلحاق الهزيمة الأولى بأتلتيك بيلباو (فيديو)

الرياضة

الروسي تشيريشيف يقود
Gettyimages.ru Juan Manuel Serrano Arce
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ألحق فالنسيا بمضيفه أتلتيك بيلباو الهزيمة الأولى في الدوري الإسباني هذا الموسم، بتغلبه عليه بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة السابعة من عمر "الليغا".

ويدين فالنسيا بالفضل في الفوز للاعبه الدولي الروسي دينيس تشيريشيف الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الـ27 من عمر اللقاء.

وهذه الخسارة، هي الأولى لأتلتيك بيلباو في "الليغا" بعد 3 انتصارات و3 تعادلات، ليتوقف رصيده عند 12 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع فالنسيا رصيده إلى 9 نقاط في المركز التاسع على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

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المصدر: Sila.tv

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