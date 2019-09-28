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قبل مواجهة ديربي مدريد.. فئران بانتظار كورتوا في ملعب أتلتيكو

الرياضة

قبل مواجهة ديربي مدريد.. فئران بانتظار كورتوا في ملعب أتلتيكو
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تعد مواجهة الديربي بين ريال مدريد والجار اللدود أتلتيكو مدريد، فرصة جيدة للبلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد لاستعادة الثقة مرة أخرى.

ويزور كورتوا ملعب أتلتيكو الليلة في فترة حرجة له مع الريال، في ظل هبوط مستواه ومقارنات مع كيلور نافاس ومطالبات بالاعتماد على البديل ألفونس أريولا، وبعد الثلاثية القاسية من باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

و سيواجه البلجيكي في ملعب أتلتيكو جماهير ناديه السابق، الذين تربطه بهم علاقة سيئة منذ انتقاله للنادي الغريم ووصفه بـ"الخائن".

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ففي زيارته السابقة إلى واندا، قذف أنصار أتلتيكو دمى على شكل فئران في اتجاه مرمى كورتوا كنوع من الإهانة والتحقير، وذلك بعد أن شوه مشجعون لوحته الشرفية في الإستاد باعتباره من النجوم التاريخيين لأتلتيكو.

ولم يشفع للحارس البلجيكي إنجازاته مع "الروخيبلانكوس" بعد أن ساهم في التتويج بالدوري الإسباني وكأس الملك والدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي.

وفي حال تكرار هفواته سيكون مجددا في مرمى انتقادات الجماهير والصحافة في إسبانيا، وتجديد المطالبات بالاعتماد على الوافد الجديد أريولا الذي تألق في اللقاء السابق أمام أوساسونا في أول مشاركة له.

المصدر: وكالات

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