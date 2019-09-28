قبل مواجهة ديربي مدريد.. فئران بانتظار كورتوا في ملعب أتلتيكو

تعد مواجهة الديربي بين ريال مدريد والجار اللدود أتلتيكو مدريد، فرصة جيدة للبلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد لاستعادة الثقة مرة أخرى.

ويزور كورتوا ملعب أتلتيكو الليلة في فترة حرجة له مع الريال، في ظل هبوط مستواه ومقارنات مع كيلور نافاس ومطالبات بالاعتماد على البديل ألفونس أريولا، وبعد الثلاثية القاسية من باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

و سيواجه البلجيكي في ملعب أتلتيكو جماهير ناديه السابق، الذين تربطه بهم علاقة سيئة منذ انتقاله للنادي الغريم ووصفه بـ"الخائن".

Since Real Madrid signed Thibaut Courtois, he has played 40 games for the club and conceded 56 goals.



FIFTY SIX goals in 40 games. Speechless. pic.twitter.com/SJ3xzZKSve — Abdoul. (@Abdoull_ig) 19 сентября 2019 г.

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ففي زيارته السابقة إلى واندا، قذف أنصار أتلتيكو دمى على شكل فئران في اتجاه مرمى كورتوا كنوع من الإهانة والتحقير، وذلك بعد أن شوه مشجعون لوحته الشرفية في الإستاد باعتباره من النجوم التاريخيين لأتلتيكو.

ولم يشفع للحارس البلجيكي إنجازاته مع "الروخيبلانكوس" بعد أن ساهم في التتويج بالدوري الإسباني وكأس الملك والدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي.

وفي حال تكرار هفواته سيكون مجددا في مرمى انتقادات الجماهير والصحافة في إسبانيا، وتجديد المطالبات بالاعتماد على الوافد الجديد أريولا الذي تألق في اللقاء السابق أمام أوساسونا في أول مشاركة له.

المصدر: وكالات