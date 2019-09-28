هل سيطرد ليفربول من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية؟

كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية أن ليفربول الإنجليزي يواجه خطر الطرد من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وذلك قبل مواجهة أرسنال في الدور الرابع، بسبب مشكلة قانونية.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية أن رابطة المحترفين فتحت تحقيقا يتهم فيه ليفربول بمشاركة لاعب لا يحق له المشاركة أمام ماك دونز الأسبوع الماضي ضمن منافسات الدور الثالث من البطولة.

EXCLUSIVE#LFC could be thrown out of the Carabao Cup if they are found to have fielded an ineligible player in their third-round victory over MK Dons.



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وكان قد أشرك المدرب الألماني يورغن كلوب في تلك المباراة لاعبي الصف الثاني والشباب في مواجهة فريق ماك دونز الأربعاء الماضي، ما أثار الشكوك حول قانونية مشاركة بعض اللاعبين.

يذكر أن ليفربول تفوق على ماك دونز 2-0 في الدور الثالث، وأوقعته القرعة لمواجهة أرسنال على ملعب أنفيلد في الدور الرابع.

المصدر: وكالات