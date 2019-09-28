 
مباشر

بعد فضيحة التصويت لجائزة "الأفضل".. اتحاد نيكاراغوا يعتذر

الرياضة

بعد فضيحة التصويت لجائزة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mgnt

اعتذر اتحاد كرة القدم في نيكاراغوا عن التشكيك في مصداقية الاتحاد الدولي "الفيفا" خلال التصويت على جوائز الأفضل، واعترف بأنه أخطأ عند إرسال الأصوات هذا العام.

وبعد حفل توزيع الجوائز الاثنين الماضي شكك خوان باريرا قائد نيكاراغوا في صحة أصوات بلاده وقال إنه لم يصوت لأحد رغم ما نسب إليه من اختيار ليونيل ميسي كأفضل لاعب.

لكن اتحاد نيكاراغوا، بعد أن دعم مزاعم باريرا في البداية، قال إنه وضع اسم القائد بالخطأ عندما صوت زميله الظهير الأيسر مانويل روساس.

وقال اتحاد نيكاراغوا في بيان: "نريد أن نوضح أن هناك سوء فهم ونود الاعتذار".

وفي القائمة التي نشرها الفيفا يظهر أن باريرا اختار على الترتيب ميسي ثم ساديو ماني وكريستيانو رونالدو لكن اتضح أن روساس هو من قام بهذا التصويت بالفعل.

إقرأ المزيد
فضيحة تلاعب
فضيحة تلاعب "الفيفا" في التصويت تظلم صلاح في جائزة "الأفضل"

وتوج الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة بجائزة "الأفضل" لأول مرة بعد إطلاق النسخة الجديدة منها عام 2016، ليتفوق على الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي.

المصدر: "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شقة "إيبستين" في باريس.. ماذا تحتوي "شقة الأسرار"؟