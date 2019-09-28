4 نجوم يغيبون عن برشلونة قبل مواجهة خيتافي

سيواجه برشلونة الإسباني اليوم السبت خيتافي، ضمن الجولة السابعة من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز.

شهدت قائمة المدرب إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة 4 غيابات مؤثرة على رأسهم ليونيل ميسي وأنسو فاتي، حيث تعرض الأخير لإصابة في مران برشلونة أمس الجمعة.

وسيغيب ثنائي خط دفاع الفريق الكتالوني، الفرنسي صامويل أومتيتي وجوردي ألبا، وانضم إيفان راكيتيتش مرة أخرى لقائمة برشلونة بعد غيابه عن اللقاء الماضي ضد فياريال.

إقرأ المزيد

бفي ما يلي قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي:

حراسة المرمى: تير شتيجن – نيتو

خط الدفاع: نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – توديبو – لونجليه – موسى واجو – جونيور فيربو

خط الوسط: راكيتيتش – سيرجيو بوسكيتس – آرثر ميلو – ألينيا – سيرجي روبيرتو – دي يونج – فيدال

خط الهجوم: لويس سواريز – عثمان ديمبيلي – جريزمان – كارليس بيريز.

المصدر: تويتر