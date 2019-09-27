أمير قطر يعلن رسميا افتتاح بطولة العالم لألعاب القوى "الدوحة 2019" (فيديو)

أعلن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسميا اليوم الجمعة افتتاح النسخة السابعة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها بلاده حتى السادس من أكتوبر المقبل.

وقال الشيخ تميم في احتفال أقيم على كورنيش الدوحة: "أعلن افتتاح بطولة العالم لألعاب القوى متمنيا التوفيق للجميع وحسن الإقامة" قبل أن تطلق الألعاب النارية في سماء الدوحة.

عاجل : حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يعلن عن افتتاح بطولة العالم ال١٧ لالعاب القوى #الدوحة2019

HH the Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani announce IAAF World Athletics Championships @IAAFDoha2019 open. pic.twitter.com/UW7otsMKow — Team Qatar (@qatar_olympic) September 27, 2019

وتحظى البطولة بمشاركة نحو 2000 رياضي ورياضية من 208 دول سيتنافسون في 49 سباقا ومسابقة.

وسيدافع 37 رياضيا ورياضية عن ألقابهم التي توجوا بها في النسخة الأخيرة التي كانت لندن مسرحا لها قبل سنتين، وسط ترقب لإيجاد خليفة للعداء الأسطوري الجامايكي أوساين بولت المعتزل قبل سنتين بعد أن فرض نفسه سيد سباقات السرعة (100 م و200 م والتتابع 4 مرات 100 م).

Globallookpress

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وتشكل البطولة اختبارا للمنظمين القطريين استعدادا لنهائيات كأس العالم بكرة القدم بعد ثلاثة أعوام، وفرصة لتبيان المنافسين المحتملين قبل أقل من عام على استضافة طوكيو دورة الألعاب الأولمبية صيف عام 2020.

المصدر: أ ف ب