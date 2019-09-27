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لفتة إنسانية.. عداء يساعد منافسه للوصول لخط نهاية السباق في مونديال القوى (فيديو)

الرياضة

لفتة إنسانية.. عداء يساعد منافسه للوصول لخط نهاية السباق في مونديال القوى (فيديو)
Gettyimages.ru Michael Steel
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تداول عشاق الرياضة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثرا من أحداث اليوم الأول لبطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها حاليا العاصمة القطرية الدوحة.

ويظهر في الفيديو، برايم سونكار دابو من غينيا بيساو يقوم بمساعدة منافسه جوناثان بيسبي من أروبا (جزيرة تقع بالقرب من فنزويلا عدد سكانها 100 ألف نسمة) للوصول إلى خط نهاية سباق تصفيات 5000 م، وسط تشجيع حار من الجماهير لهذه اللفتة الإنسانية والأخلاق الرياضية العالية التي يتمتع بها دابو الذي فضل أن يساعد منافسه لمواصلة السباق والوصول لخط النهاية على أن يكون منافسا لبطاقة التأهل لنهائي المسابقة.

وتستضيف الدوحة بطولة العالم لألعاب القوى بالفترة الممتدة بين 27 سبتمبر الجاري و6 أكتوبر المقبل.

المصدر: MatchTV/twitter

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