مبابي يلتحق بسان جيرمان بعد غياب شهر للإصابة

استدعى الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، مهاجمه كيليان مبابي للالتحاق بالفريق قبيل مباراته أمام بوردو في الدوري الفرنسي غدا السبت، بعد تعافيه من إصابة عضلية.

وأفاد المدرب الألماني أن "كيليان وماورو (إيكاردي) هما ضمن المجموعة ومؤهلان للعب بضع دقائق".

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وعلى الرغم من أن مبابي "غير مؤهل لخوض 90 دقيقة" كما أشار توخيل، إلا أن المهاجم البالغ 20 عاما سيعود إلى المستطيل الأخضر بعد خسارة فريقه أمام رينس بهدفين نظيفين في الدوري المحلي، ما وضع حدا لسلسلة من 22 مباراة من دون خسارة على ملعبه "حديقة الأمراء"، وقبيل استحقاقه القاري حيث يحل الثلاثاء ضيفا على غلطة سراي التركي ضمن الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وغاب مبابي الذي أصيب أمام تولوز (4-0) في 25 أغسطس الماضي ضمن منافسات الدوري المحلي، عن خمس مباريات، منها المباراة الافتتاحية للمسابقة القارية العريقة أمام ريال مدريد الإسباني والتي انتهت بفوز النادي الباريسي بثلاثية نظيفة.

وتأتي عودة مبابي قبيل إعلان مدرب المنتخب الوطني ديدييه ديشان الخميس المقبل لائحة اللاعبين للاستحقاق الدولي أمام آيسلندا وتركيا ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا 2020.

في المقابل لم يخض المهاجم الأرجنتيني إيكاردي، المنتقل قبل بداية الموسم الجديد إلى العاصمة الباريسية من إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة، سوى 88 دقيقة بقميص فريقه الجديد، بينها 60 دقيقة أمام ريال مدريد في المسابقة القارية، وذلك بسبب تعرضه لإصابة في أعلى الفخذ.

المصدر: أ ف ب