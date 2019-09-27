 
مباشر

درّاج يجهش في البكاء بعد تحطم دراجته وتجاوز باقي المتسابقين له (فيديو)

الرياضة

درّاج يجهش في البكاء بعد تحطم دراجته وتجاوز باقي المتسابقين له (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mgma

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثرا للدراج الكولومبي جيرمان داريو غوميز بيسيرا أثناء بطولة العالم للشباب للدراجات الهوائية التي تستضيفها مقاطعة يوركشاير في شمال إنجلترا.

وتحطمت دراجة الكولومبي البالغ 18 عاما قبل 77 كم من خط نهاية السباق، فوقف على قارعة الطريق بانتظار فريقه الخدمي الذي تأخر كثيرا، وأثناء فترة الانتظار شهد الدراج ذو الحظ العاثر بأم عينيه جميع منافسيه يتجاوزونه بسهولة فرفع دراجته المحطمة في محاولة منه للفت أنظار باقي فرق الخدمة لبقية المتسابقين لعل وعسى أن يساعده أحد منهم، ولكن دون جدوى، ليدخل بعدها في نوبة بكاء شديدة حزنا على تلاشي حلم المنافسة على لقب البطولة العالمية.

إقرأ المزيد
لاعب يسجل بالخطأ هدفا عابرا للقارات في شباك فريقه (فيديو)
لاعب يسجل بالخطأ هدفا عابرا للقارات في شباك فريقه (فيديو)

وحمل بيسيرا دراجته المحطمة وتابع السباق سيرا على الأقدام في محاولة يائسة لتقليل المسافة مع منافسيه، قبل أن تأتيه المساعدة بعد فوات الأوان.

المصدر: championat.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شقة "إيبستين" في باريس.. ماذا تحتوي "شقة الأسرار"؟