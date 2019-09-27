درّاج يجهش في البكاء بعد تحطم دراجته وتجاوز باقي المتسابقين له (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثرا للدراج الكولومبي جيرمان داريو غوميز بيسيرا أثناء بطولة العالم للشباب للدراجات الهوائية التي تستضيفها مقاطعة يوركشاير في شمال إنجلترا.

German Dario Gomez (Colombia) got emotional after stopping in the peloton with a rolled rear tyre. Started walking the course and it was several minutes until a chase group (and support cars) could reach him. Brutal #Yorkshire2019pic.twitter.com/PGWyhJ0eWN — Daniel Ostanek (@LVCKV) September 26, 2019

وتحطمت دراجة الكولومبي البالغ 18 عاما قبل 77 كم من خط نهاية السباق، فوقف على قارعة الطريق بانتظار فريقه الخدمي الذي تأخر كثيرا، وأثناء فترة الانتظار شهد الدراج ذو الحظ العاثر بأم عينيه جميع منافسيه يتجاوزونه بسهولة فرفع دراجته المحطمة في محاولة منه للفت أنظار باقي فرق الخدمة لبقية المتسابقين لعل وعسى أن يساعده أحد منهم، ولكن دون جدوى، ليدخل بعدها في نوبة بكاء شديدة حزنا على تلاشي حلم المنافسة على لقب البطولة العالمية.

Слёзы и отчаяние велогонщика, которому никто не пришёл на помощь



Проиграл, но героем сталhttps://t.co/ZAxvS0fWpPpic.twitter.com/BSQY3Mb5gU — Чемпионат (@championat) September 27, 2019

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وحمل بيسيرا دراجته المحطمة وتابع السباق سيرا على الأقدام في محاولة يائسة لتقليل المسافة مع منافسيه، قبل أن تأتيه المساعدة بعد فوات الأوان.

المصدر: championat.com