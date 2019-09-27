بالفيديو.. زوجة لاعب كرة قدم أوكراني تنفذ تحدي "الماتريكس" ببراعة
نفذت إيرينا زوجة لاعب كرة القدم الأوكراني نيكولاي ماروزيوك تحدي "Matrix" للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هداف لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي.
ونشرت غيرينا عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" فيديو لتنفيذها التحدي، وعلقت عليه قائلة: "الكثير منكم يعرف أن إبراهيموفيتش هو لاعبي المفضل (بعد زوجي)، ولم أستطع عدم المشاركة في تحديه الجديد".
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Многие из вас знают , что @iamzlatanibrahimovic мой любимый футболист ( после мужа ) И я не могла не поучаствовать в его #matrixchallenge 😅❤️ . Everybody know that @iamzlatanibrahimovic is my favorite football player ( after my husband ) and I have to be a part of this #matrixchallenge 😘
ونشر إبراهيموفيتش اليوم تحديا جديدا وطلب من الروسي حبيب نور محمدوف بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، وزميله السابق الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ونجم التنس الشهير الصربي نوفاك دجوكوفيتش تنفيذ التحدي الذي يتطلب تنفيذ الحركة الشهيرة المستوحاة من الفيلم الأمريكي"Matrix".
زلاتان يتحدى نجوم الرياضة بحركة مشهورة— RT Arabic (@RTarabic) September 27, 2019
نفذ النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هداف لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي تحدي "ماتركس"، وطلب من زميله السابق الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزيhttps://t.co/2red6j0rtP#شاهد#اسأل_أكثر#أخبار#فيديو#RT_Arabicpic.twitter.com/8qjcvTJgt3
المصدر: irina_moroziuk/instagram