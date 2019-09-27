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بالفيديو.. زوجة لاعب كرة قدم أوكراني تنفذ تحدي "الماتريكس" ببراعة

الرياضة

بالفيديو.. زوجة لاعب كرة قدم أوكراني تنفذ تحدي
irina_moroziuk/instagram
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نفذت إيرينا زوجة لاعب كرة القدم الأوكراني نيكولاي ماروزيوك تحدي "Matrix" للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هداف لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي.

ونشرت غيرينا عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" فيديو لتنفيذها التحدي، وعلقت عليه قائلة: "الكثير منكم يعرف أن إبراهيموفيتش هو لاعبي المفضل (بعد زوجي)، ولم أستطع عدم المشاركة في تحديه الجديد".

ونشر إبراهيموفيتش اليوم تحديا جديدا وطلب من الروسي حبيب نور محمدوف بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، وزميله السابق الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ونجم التنس الشهير الصربي نوفاك دجوكوفيتش تنفيذ التحدي الذي يتطلب تنفيذ الحركة الشهيرة المستوحاة من الفيلم الأمريكي"Matrix".

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المصدر: irina_moroziuk/instagram

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