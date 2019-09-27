انتخاب رئيس جديد للاتحاد الألماني لكرة القدم

انتخب رئيس نادي فرايبورغ السابق فريتس كيلر رئيسا للاتحاد الألماني لكرة القدم بالإجماع اليوم الجمعة.

وكان كيلر، رئيس فرايبورغ منذ 2010، المرشح الوحيد للجنة تشكلت لاختيار رئيس جديد للاتحاد الذي يضم سبعة ملايين عضو. وحصل الرئيس الجديد على 257 صوتا من مندوبي الاتحاد في اجتماع الجمعية العمومية.

The perfect man for the job: #Bayern’s bosses Hoeness and Rummenigge congratulate #SCFreiburg president #FritzKeller on his election as the new president of the @DFB. @FCBayernUShttps://t.co/wa9zHL8W4S — Bavarian Football Works (@BavarianFBWorks) September 27, 2019

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وسيخلف كيلر، رينهارد غريندل الذي استقال في أبريل الماضي تحت ضغط بسبب دخل تلقاه من شركة تابعة للاتحاد الألماني وساعة باهظة الثمن هدية من رجل أعمال أوكراني ومسؤول كرة القدم غريغوري سوركيس.

وغريندل ثالث رئيس للاتحاد الألماني يتورط في فضيحة بعد سلفيه فولفغانغ نيرسباخ وتيو تسفانتسيغر عقب توجيه اتهامات لهما في سويسرا هذا الشهر بسبب مدفوعات تتعلق بتنظيم كأس العالم 2006.

ويأمل الاتحاد الألماني في أن ينجح كيلر، الذي أصبح الرئيس رقم 13 للمؤسسة، في تحقيق الاستقرار.

وقال كيلر أمام الجمعية العمومية "أنا سعيد بنتيجة التصويت الواضحة وبثقة الأعضاء".

المصدر: رويترز