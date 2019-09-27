لوكلير الأسرع في التجارب الحرة الأولى لسباق روسيا

منح شارل لوكلير الصدارة لفيراري في التجارب الحرة الأولى بسباق جائزة روسيا الكبرى ببطولة العالم فورمولا 1 للسيارات، الجمعة، متفوقا على ماكس فرستابن سائق رد بول.

وسجل لوكلير أسرع زمن لفة في حلبة سوتشي التي تمتد 5.8 كيلومتر، وذلك خلال دقيقة واحدة و34.462 ثانية.

وتغلب على الهولندي فرستابن، الذي سيتأخر 5 مراكز عند الانطلاق بسبب عقوبة متعلقة بتغيير وحدة الطاقة، بفارق 0.082 ثانية.

وجاء سيباستيان فيتل، الذي انتزع الفوز من زميله لوكلير في سباق سنغافورة، في المركز الثالث بفارق 0.543 ثانية عن الصدارة.

وتقدم فيتل، بطل العالم 4 مرات الذي حقق في حلبة مارينا باي فوزه الأول بعد صيام استمر 13 شهرا، على فالتيري بوتاس ولويس هاميلتون ثنائي مرسيدس.

ويتصدر هاميلتون، الفائز بثمانية سباقات هذا الموسم، بفارق 65 نقطة عن بوتاس في الترتيب العام و96 نقطة عن فرستابن ولوكلير.

المصدر: "رويترز"