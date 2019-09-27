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سامباولي يطالب اتحاد كرة القدم التشيلي بنحو 5 ملايين دولار

الرياضة

سامباولي يطالب اتحاد كرة القدم التشيلي بنحو 5 ملايين دولار
Reuters Carl Recine
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أعلن الاتحاد التشيلي لكرة القدم أن مدرب منتخبه السابق، الأرجنتيني خورخي سامباولي، يقاضيه قانونيا ويطالبه بتعويض بقيمة 4.8 ملايين دولار أمريكي.

ورفع سامباولي دعوى في مارس الماضي مع اثنين من معاونيه سيباستيان بيكاسيسي وخورخي ديسيو، لكن الاتحاد التشيلي أكد لوسائل إعلام أنه تم إبلاغه بالأمر قبل أسبوع فقط.

ويطالب كل من الأشخاص الثلاثة باسترداد 1058 مليون بيزو تشيلي (نحو 1.6 مليون دولار) سددوها كضرائب للخزانة التشيلية، وهو مبلغ كان عليهم استرداده بعد الاتفاق مع اتحاد كرة القدم في نوفمبر 2015.

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ويطالب المشتكون أيضا بتسديد 3.4 ملايين دولار كضرر معنوي عن اتهام الاتحاد التشيلي لهم بتلقي 200 ألف دولار أمريكي لإجراء مقابلات وإعطاء نصائح لمعهد خاص بتجهيز المدربين والحكام.

وقاد سامباولي البالغ 59 عاما منتخب تشيلي خلال فترة تدريبه بين عامي 2012 و2016، إلى إحراز لقب كوبا أمريكا 2015. ويشرف حاليا على سانتوس البرازيلي، بعد تجربتين متواضعتين مع إشبيلية الإسباني ومنتخب الأرجنتين.

المصدر: أ ف ب

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