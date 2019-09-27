تأجيل مباراة بالدوري المصري لدواع أمنية
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تأجيل مواجهة إف سي مصر، وأسوان المقررة غدا السبت ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.
ونشر الاتحاد المصري تغريدة قال فيها: "تقرر تأجيل مباراة إف سي مصر مع أسوان ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز لتقام في الخامسة والنصف مساء غدا السبت بإستاد الكلية الحربية بدلا من اليوم، وذلك لدواع أمنية".
تأجيل لقاء اف سي مصر وأسوان— EFA.eg (@EFA) September 27, 2019
تقرر تأجيل مباراة اف سي مصر مع أسوان ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز لتقام في الخامسة والنصف مساء غد السبت بستاد الكلية الحربية بدلا من اليوم، وذلك لدواعي أمنية
ويأتي ذلك، في وقت دعا فيه مناهضون للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى التظاهر اليوم الجمعة للمطالبة برحيله عن السلطة.
المصدر:RT