تأجيل مباراة بالدوري المصري لدواع أمنية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تأجيل مواجهة إف سي مصر، وأسوان المقررة غدا السبت ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ونشر الاتحاد المصري تغريدة قال فيها: "تقرر تأجيل مباراة إف سي مصر مع أسوان ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز لتقام في الخامسة والنصف مساء غدا السبت بإستاد الكلية الحربية بدلا من اليوم، وذلك لدواع أمنية".

تأجيل لقاء اف سي مصر وأسوان



تقرر تأجيل مباراة اف سي مصر مع أسوان ضمن الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز لتقام في الخامسة والنصف مساء غد السبت بستاد الكلية الحربية بدلا من اليوم، وذلك لدواعي أمنية — EFA.eg (@EFA) September 27, 2019

ويأتي ذلك، في وقت دعا فيه مناهضون للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى التظاهر اليوم الجمعة للمطالبة برحيله عن السلطة.

المصدر:RT