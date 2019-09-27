ظاهرة إقالة المدربين تجتاح الدوري التونسي

أنهت ثلاثة أندية تونسية متنافسة على لقب الدوري مهام مدربيها، بعد تردي مستوى النتائج في المسابقات المحلية والخارجية.

وأعلن نادي النجم الرياضي الساحلي فسخ تعاقده مع المدرب المخضرم فوزي البنزرتي، بعد أن ودع الفريق البطولة العربية بخسارة نهائي كأس تونس.

ولم يكن البنزرتي الوحيد الذي غادر الملاعب التونسية، حيث رافقه مدرب الملعب التونسي منتصر الوحيشي بعد أن أعلن رئيس النادي على "فيسبوك" التخلي عن مدربه، عقب الهزيمة أمام الاتحاد المنستيري بهدف دون رد.

إقرأ المزيد

وتخلى النادي الرياضي الصفاقسي عن المدرب المونتنيغري نبيوشا رغم أنه فاز بكأس تونس لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه.

واستغنى الوافد الجديد على الدوري التونسي هلال الشابة عن مدربه الفرنسي فيكتور زفونكا الذي ودع الدوري قبل بدايته، وقامت إدارة النادي باستبداله بالمدرب الفرنسي برتران مارشان.

المصدر: وكالات