 
مباشر

ميلان يواصل نزيف النقاط في "الكالتشيو" (فيديو)

الرياضة

ميلان يواصل نزيف النقاط في
Gettyimages.ru Valerio Pennicino
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mgge

سقط ميلان أمام مضيفه تورينو، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس لحساب الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح البولندي كريستوف بيونتيك النتيجة لميلان في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، قبل أن يقلب تورينو النتيجة لمصلحته ويسجل هدفين متتاليين عن طريق أندريا بيلوتي في الدقيقتين 72 و76.

إقرأ المزيد
رونالدو ثاني أسوأ منفذ ركلات حرة في تاريخ الدوري الإيطالي
رونالدو ثاني أسوأ منفذ ركلات حرة في تاريخ الدوري الإيطالي


وبهذا الفوز، رفع تورينو رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس، بينما تجمد رصيد ميلان عند 6 نقاط في المركز الـ13 على جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم.

المصدر: Sila.tv

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لأول مرة منذ ربع قرن.. فتح الحدود المغربية الجزائرية فما المناسبة؟