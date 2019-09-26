ميلان يواصل نزيف النقاط في "الكالتشيو" (فيديو)

سقط ميلان أمام مضيفه تورينو، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس لحساب الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح البولندي كريستوف بيونتيك النتيجة لميلان في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، قبل أن يقلب تورينو النتيجة لمصلحته ويسجل هدفين متتاليين عن طريق أندريا بيلوتي في الدقيقتين 72 و76.

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وبهذا الفوز، رفع تورينو رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس، بينما تجمد رصيد ميلان عند 6 نقاط في المركز الـ13 على جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم.

المصدر: Sila.tv