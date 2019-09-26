إيبار يقلب الطاولة على إشبيلية في "الليغا" (فيديو)

قلب إيبار تأخره 0-2 أمام ضيفه إشبيلية لفوز ثمين بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم الفريق الأندلسي بهدفين عن طريق كل من الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس وأوليفيه توريس في الدقيقتين 11 و33 على الترتيب، قبل أن ينتفض أصحاب الأرض في الشوط الثاني ويسجلوا 3 أهداف متتالية عن طريق كل من التشيلي فابيان أوريانا من ركلة جزاء وبيدرو ليون سانشيز وخوزيه أنخيل في الدقائق 66 و77 و82 على التوالي.

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وتجمد رصيد إشبيلية، الذي لم يحقق سوى انتصار وحيد في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، عند عشر نقاط في المركز السابع، فيما ارتفع رصيد إيبار، الذي حقق فوزه الأول في البطولة هذا الموسم، إلى خمس نقاط في المركز الـ15 على جدول ترتيب "الليغا".

المصدر: Sila.tv