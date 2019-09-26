فريق نسائي سعودي يشارك لأول مرة في البطولة العربية للغولف (صور)

يشارك فريق نسائي سعودي لأول مرة في منافسات البطولة العربية للغولف، المقامة منافساتها حاليا على ملاعب دريم لاند للغولف في العاصمة المصرية القاهرة.

وأبدى الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للغولف، ماجد سرور، سعادته بأول مشاركة نسائية سعودية في البطولة العربية، قائلا: "سعيد جدا بأول مشاركة للفتيات السعوديات مع المنتخب الوطني للغولف في بطولة رسمية كبيرة كالبطولة العربية، وهذه خطوة مهمة تحسب للاتحاد السعودي للغولف الذي يولي هذه الرياضة في المملكة اهتماما ودعما كبيرين بقيادة ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وهو ما يحفزنا على بذل المزيد من العمل والجهد لإكساب اللاعبات واللاعبين كافة الخبرة والمعرفة الفنية الكافية في رياضة الغولف".

sabq.org

sabq.org

ويشارك الاتحاد السعودي للغولف في منافسات البطولة العربية الـ20 للغولف للشباب والـ11 للفتيات، بثلاث فرق، فريق نسائي وفريق للناشئين تحت الـ15 سنة وآخر تحت الـ13 سنة.

المصدر: sabq.org