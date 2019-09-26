ريال مدريد ينفرد بصدارة الدوري الإسباني لأول مرة منذ 857 يوما

ذكر تقرير إسباني أن ريال مدريد انفرد بصدارة الدوري الإسباني لأول مرة منذ 857 يوما، عقب فوزه أمس الأربعاء على ضيفه أوساسونا بهدفين نظيفين في الجولة السادسة من "الليغا".

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد لم ينفرد بصدارة جدول ترتيب "الليغا" منذ 21 مايو 2017، عندما تغلب على ملقا 2-0، أي منذ 857 يوما.

🔝 El Madrid, líder en solitario 857 días después

🔎 La última vez, el 21 de mayo de 2017; desde entonces lo fue en tres ocasiones, pero siempre compartiendo el primer puesto https://t.co/QMUMMjdip8pic.twitter.com/GL1nbGVXDp — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 26, 2019

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وأضافت الصحيفة أن النادي الملكي تصدر منذ ذلك الوقت جدول الترتيب 3 مرات، لكن ليس بمفرده، حيث شاركه فريق آخر على الأقل.

ففي موسم 2017-2018، احتل الريال المركز الأول بالجولة الأولى بنفس عدد نقاط كل من برشلونة، سوسييداد، فالنسيا، ليغانيس، ليفانتي وإيبار.

وفي موسم 2018-2019، ترأس الملكي جدول الترتيب، بنفس عدد نقاط برشلونة، وأيضا في الموسم الجاري، بدأ الموسم بتصدره للجدول برفقة إشبيلية، مايوركا، وبلد الوليد.

ويتصدر الريال جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد صاحب الـ 13 نقطة.

المصدر: وكالات