انتخاب المتوكل المغربية لولاية جديدة ضمن الاتحاد الدولي لألعاب القوى

حافظت العداءة المغربية نوال المتوكل، على عضويتها في مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، لولاية أخرى، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الذي انعقد الأربعاء بالدوحة.

حصلت السيدة نوال المتوكل، التي سجلت عضويتها بمجلس الاتحاد الدولي لأم الألعاب منذ 1995، على 120 صوتا في انتخابات هذه الدورة، لتواصل ولايتها لفترة 4 سنوات إضافية لغاية 2023.

وتكون المتوكل بذلك المرأة العربية الوحيدة داخل هذه الهيئة، بعدما كانت أول إمراة تحظى بالعضوية فيها إلى جانب الكندية آبي هوفمان، قبل أن يصل العدد حاليا إلى 6 نساء في مجلس الاتحاد الدولي "لأم الألعاب".

نوال المتوكل تظفر بعضوية المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لألعاب القوى https://t.co/WnwJbqtYAupic.twitter.com/ME2ZsVmzBL — 9avril (@9avril_ma) September 25, 2019

وإلى جانب انتخاب الأعضاء الجدد في مجلس الاتحاد، تمت إعادة انتخاب البريطاني سيباستيان كو رئيسا للاتحاد، والكولومبية خيمينا ريستريبو نائبة للرئيس، لتكون بذلك أول امرأة تنتخب لهذا المنصب.

يشار إلى أن نوال المتوكل تعتبر أول عربية وإفريقية تتوج بذهبية الألعاب الأولمبية، وهي الميدالية التي انتزعتها بعد تصدرها سباق 400 متر حواجز في لوس أنجلوس سنة 1984.

المصدر: وكالات