رسميا.. إعلان تشكيل الجهاز الفني لمنتخب "الفراعنة"

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، التشكيلة الرسمية للجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدري، خلفا للجهاز الفني السابق بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.

وجاء التشكيل كالتالي:

حسام البدري مديرا فنيا، طارق مصطفى مدربا عاما، أحمد أيوب مدربا عاما، سيد معوض مدربا مساعدا، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، محمد بركات مديرا للمنتخب.

وقال الجنايني في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم الجهاز الجديد: "تم الاختيار على أسسس علمية وكان هناك إجماع على أن البدري هو الأفضل لتولي تدريب المنتخب خلال الفترة المقبلة، ونقدم له الدعم من أجل أن ينجح في مهمته المقبلة".

وأضاف الجنايني: "لم يكن هناك أي توازنات بين الأهلي والزمالك في اختيار الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، وكان قرار الاتحاد واضحا، وهو أن يتولى البدري بنفسه اختيار الجهاز المعاون له، ليس لنا أي أهداف، سواء خوض انتخابات أو الكيل بمكيالين، كل هدفنا أن نعمل بشكل صحيح، وهذا هو بداية النجاح".

المصدر: وكالات