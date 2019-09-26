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إيقاف كيريوس 16 أسبوعا مع وقف التنفيذ بسبب تصرفه في سينسناتي (فيديو)

الرياضة

إيقاف كيريوس 16 أسبوعا مع وقف التنفيذ بسبب تصرفه في سينسناتي (فيديو)
Reuters Danielle Parhizkaran
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تلقى الأسترالي نيك كيريوس عقوبة إيقاف لمدة 16 أسبوعا مع تعليق التنفيذ وتغريمه 25 ألف دولار إضافية، بداعي "سوء التصرف" بعد تحقيق أجرته رابطة لاعبين التنس المحترفين.

وكانت رابطة المحترفين فرض سابقا غرامة قدرها 113 ألف دولار على اللاعب البالغ 24 عاما عقب خسارته في بطولة سينسناتي الشهر الماضي بعد شجاره مع الحكم وتحطيم عدة مضارب.

كما وضع كيريوس نفسه في مأزق جديد بعد أن اتهم رابطة المحترفين بالفساد خلال مشاركته في أمريكا المفتوحة.

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وقد يتم تأجيل تنفيذ عقوبتي الإيقاف والغرامة شريطة التزام كيريوس بمجموعة إجراءات تطبقها رابطة المحترفين خلال فترة مراقبة تمتد 6 أشهر.

ومن بين هذه الشروط عدم ارتكاب أي مخالفة جديدة للوائح الانضباط تؤدي إلى فرض عقوبة جراء إساءة لفظية أو جسدية للحكام أو المشجعين أو أي فرد آخر في الملعب وكذلك أي تصرف غير رياضي.

المصدر: "رويترز"

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