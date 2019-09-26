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بويول "قلب الأسد" يصدم ناديه القديم برشلونة

الرياضة

بويول
Reuters Kai Pfaffenbach
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أعلن كارليس بويول قائد برشلونة السابق على مواقع التواصل الاجتماعي، رفضه فرصة العودة للنادي الكتالوني للعمل في منصب مدير النادي بدلا من بيب سيغورا الذي رحل بالتراضي في يوليو الماضي.

وكتب بويول الملقب بـ"قلب الأسد" في حسابه على "تويتر": "بعد التفكير كثيرا في الأمر قررت عدم قبول عرض النادي".

وأضاف: "لم يكن قرارا سهلا، قلت دائما إنني أريد العودة إلى المكان الذي أعتبره منزلي لكنني مرتبط بأمور شخصية مختلفة في الوقت الحالي تمنعني من التفاني الذي يستحقه هذا المنصب".

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وفي وقت سابق من الشهر الحالي قال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي إنه يأمل في إقناع بويول بالعودة إلى "كامب نو" حيث لعب طيلة مسيرته من 1999 وحتى 2014.

وحرم القرار بويول من العودة للعمل مع زميليه السابقين إيريك أبيدال المدير الرياضي، وباتريك كلويفرت مدير قطاع الناشئين.

المصدر: "تويتر"

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