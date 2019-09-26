قرعة الدور ثمن النهائي لكأس الرابطة الإنجليزية تسفر عن مواجهتين ناريتين
أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لمنافسات كأس الرابطة الإنجليزية عن مواجهات مثيرة حيث سيلتقي ليفربول بأرسنال على ملعب أنفيلد، فيما يحل مانشستر يونايتد ضيفا على تشيلسي.
وكان الريدز قد تخطى عقبة ميلتون دونز 2-0، وتغلب تشيلسي على جرمسبي بنتيجة كبيرة 7-1، فيما انتصر مانشستر يونايتد على ضيفه روتشديل بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
Confirmed EFL Cup fourth round draw:— bet365 (@bet365) September 25, 2019
Everton vs Watford
Villa vs Wolves
Man City vs Southampton
Burton vs Leicester
Crawley vs Colchester
Chelsea vs Man Utd
Oxford vs Sunderland
Liverpool vs Arsenal pic.twitter.com/VIihoJIjB6
وستكون مواجهة تشيلسي مع اليونايتد ثأرية للمدرب فرانك لامبارد ولاعبيه بعد الخسارة برباعية والتي تلقاها الفريق مطلع هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويصطدم إيفرتون بواتفورد في مباراة منتظرة، ويقابل مانشستر سيتي نظيره ساوثامبتون في مباراة تبدو سهلة نظريا بالنسبة لكتيبة المدرب بيب غوارديولا.
وسيلعب كراولي تاون ضد كولتشستر الذي أقصى توتنهام في الدوري الثالث، فيما يواجه أوكسفورد يوانايتد فريق سندرلاند، ويلعب أستون فيلا الذي يضم النجمين المصريين محمود حسن تريزيغيه وأحمد المحمدي ضد وولفرهامبتون نونو سانتو، ويصطدم بيرتون ألبيون بليستر سيتي.
المصدر: وكالات