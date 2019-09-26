 
مباشر

قرعة الدور ثمن النهائي لكأس الرابطة الإنجليزية تسفر عن مواجهتين ناريتين

الرياضة

قرعة الدور ثمن النهائي لكأس الرابطة الإنجليزية تسفر عن مواجهتين ناريتين
AFP Lindsey PARNABY
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mgau

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لمنافسات كأس الرابطة الإنجليزية عن مواجهات مثيرة حيث سيلتقي ليفربول بأرسنال على ملعب أنفيلد، فيما يحل مانشستر يونايتد ضيفا على تشيلسي.

وكان الريدز قد تخطى عقبة ميلتون دونز 2-0، وتغلب تشيلسي على جرمسبي بنتيجة كبيرة 7-1، فيما انتصر مانشستر يونايتد على ضيفه روتشديل بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

إقرأ المزيد
أليسون بيكر يكشف موقفه بعد العودة إلى ليفربول
أليسون بيكر يكشف موقفه بعد العودة إلى ليفربول

وستكون مواجهة تشيلسي مع اليونايتد ثأرية للمدرب فرانك لامبارد ولاعبيه بعد الخسارة برباعية والتي تلقاها الفريق مطلع هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويصطدم إيفرتون بواتفورد في مباراة منتظرة، ويقابل مانشستر سيتي نظيره ساوثامبتون في مباراة تبدو سهلة نظريا بالنسبة لكتيبة المدرب بيب غوارديولا.

وسيلعب كراولي تاون ضد كولتشستر الذي أقصى توتنهام في الدوري الثالث، فيما يواجه أوكسفورد يوانايتد فريق سندرلاند، ويلعب أستون فيلا الذي يضم النجمين المصريين محمود حسن تريزيغيه وأحمد المحمدي ضد وولفرهامبتون نونو سانتو، ويصطدم بيرتون ألبيون بليستر سيتي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ناسا توقع عقدا بقيمة 4.6 مليار دولار مع لوكهيد مارتن للعودة إلى القمر