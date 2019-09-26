قرعة الدور ثمن النهائي لكأس الرابطة الإنجليزية تسفر عن مواجهتين ناريتين

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لمنافسات كأس الرابطة الإنجليزية عن مواجهات مثيرة حيث سيلتقي ليفربول بأرسنال على ملعب أنفيلد، فيما يحل مانشستر يونايتد ضيفا على تشيلسي.

وكان الريدز قد تخطى عقبة ميلتون دونز 2-0، وتغلب تشيلسي على جرمسبي بنتيجة كبيرة 7-1، فيما انتصر مانشستر يونايتد على ضيفه روتشديل بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

Confirmed EFL Cup fourth round draw:



Everton vs Watford

Villa vs Wolves

Man City vs Southampton

Burton vs Leicester

Crawley vs Colchester

Chelsea vs Man Utd

Oxford vs Sunderland

Liverpool vs Arsenal pic.twitter.com/VIihoJIjB6 — bet365 (@bet365) September 25, 2019

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وستكون مواجهة تشيلسي مع اليونايتد ثأرية للمدرب فرانك لامبارد ولاعبيه بعد الخسارة برباعية والتي تلقاها الفريق مطلع هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويصطدم إيفرتون بواتفورد في مباراة منتظرة، ويقابل مانشستر سيتي نظيره ساوثامبتون في مباراة تبدو سهلة نظريا بالنسبة لكتيبة المدرب بيب غوارديولا.

وسيلعب كراولي تاون ضد كولتشستر الذي أقصى توتنهام في الدوري الثالث، فيما يواجه أوكسفورد يوانايتد فريق سندرلاند، ويلعب أستون فيلا الذي يضم النجمين المصريين محمود حسن تريزيغيه وأحمد المحمدي ضد وولفرهامبتون نونو سانتو، ويصطدم بيرتون ألبيون بليستر سيتي.

المصدر: وكالات