أتلانتا يصعق روما بثنائية في عقر داره (فيديو)

تلقى فريق روما الهزيمة الأولى له في الموسم الحالي للدوري الإيطالي لكرة القدم، على ملعبه ووسط جمهوره من ضيفه أتلانتا بثنائية نظيفة في الجولة الخامسة للكالتشيو.

وتقدم أتالانتا في الدقيقة 70 عن طريق الكولومبي دوفان زاباتا الذي تسلم تمريرة من ريمو فيرلر، ليسدد كرة قوية في سقف مرمى روما.



وفي الدقيقة 89، سجل الهولندي مارتن دي رون الهدف الثاني بعد كرة عرضية من بازاليتش ليضعها بضربة رأس في المرمى.



وبهذا الفوز، رفع أتلانتا رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد روما عند النقطة الثامنة في المركز الخامس على جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم.

المصدر: Sila.tv